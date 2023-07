Arranca el Comodoro Wow: guía para no perderte ninguna actividad

Por dos días, sábado y domingo, Comodoro Rivadavia será sede de "WOW", el gran festival de innovación que “promete ser una experiencia única para jóvenes y profesionales de las industrias creativas” y que con decenas de actividades pasará por distintas sedes de la ciudad entre presentaciones, shows, o talleres para todos.

Wow Comodoro es un evento organizado por el Ente Comodoro Turismo que cuenta con una agenda llena shows, talleres, charlas y experiencias únicas, ideal para no perderse nada, solo, o con amigos, ya que hay para todos los gustos.

Durante dos días, Comodoro tendrá su Festival WOW: mirá el cronograma completo de todo lo que se puede hacer

Así, con formato de charlas, talleres, residencias artísticas, experiencias inmersivas, intervenciones y presentaciones artísticas, que abordarán temáticas como cultura pop, diseño, desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, turismo sustentable, arquitectura urbana, coleccionismo, producción artística, filosofía, deportes urbanos, moda, arquitectura sustentable, artes escénicas, cine, entre otros.

Ahora, una guía completa para no perderse nada y no decir, el lunes… “uy, me lo perdí” mientras escuchamos a todo el mundo hablando o comentando en redes sociales lo vivido en “WOW”.

🔴La programación completa para no perderte nada podés descargarla 👉desde acá y consultarla acá 👇

Día por día, lugar por lugar, para ir marcando en la agenda, calculando tiempos y arreglando con amigos

🚀CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 1 de julio

CONVERSATORIOS

13 hs Ángeles de Marcas, con Evelin Ventimiglia- 📍Auditorio Centro Cultural

14 hs Universo SAEL, con José Sael - 📍Auditorio Centro Cultural

15 hs El diseño como pilar estratégico en la visión empresarial, con Lisandro Barroso, Agustín Cortés, Martín Gorricho, Pablo Bercovich y Eduardo Carrasco - 📍Auditorio Centro Cultural

16 hs Generación Invisible, con Tomás Balmaceda - 📍Auditorio Centro Cultural

17 hs Inteligencia Artificial en modo geek, con Gustavo Guaragna 📍Auditorio Centro Cultural

TALLERES

11 hs Tipografía mortal: un nuevo mundo, con Mauricio Albacete -📍Auditorio Centro Cultural

11 hs Laboratorio de estrucras experimentales, con Micaela Oporto 📍Hall Central Centro Cultural

INTERVENCIONES

13 hs Demostración Fingerboard. Inicio de entrenamiento. Unidos por el Fingerboard. 📍Centro Cultural

14 hs Arquitectos entrevistan comunidad urbana ¡ACERCATE QUEREMOS ESCUCHARTE! -📍Centro Cultural

17 hs Competencia Finger y muralistas -📍Centro Cultural

IDEA NUESTRO PARQUE URBANO de 11 A 18 hs Ideá con nosotros el parque urbano -📍Centro Cultural

ACTIVIDADES WOW en el Centro Cultural

Durante el festival encontrarás una variedad de experiencias para participar:

Usina de Producción. Conocé el entretelón de las producciones locales.

Kongo Circula y las chicas superpoderosas. ¡Creá tu tote bag! Moda Circular.

Experiencias creativas con sabor. Espacio gastronómico

Expo “En surcos de Luz”, con Romina Santos y Franca Echeverría 📍Sala de exposiciones

ARENA GAMER

de 11 a 18 hs Juego libre, competencias, partidas de ajedrez y desafío Rubik - Anotate en el puesto para participar 📍Centro Cultural

SHOWS Y FIESTAS

Las entradas a los shows son gratuitas y con capacidad limitada.

Podés participar con inscripción previa haciendo CLICK ACÁ

Auditorio Centro Cultural

18 hs Fuga onírica -Domolab

19 hs Actitud Pandora

19:30 hs Fiesta Master

Teatro María Auxiliadora

19:30 hs Apertura de puertas - Laila Roth (Stand Up)

21:30 hs Apertura de puertas / SALUSTIANO y las divas del rock y Eruca Sativa.

Pero ¡ojo! 🫤

Atención! Ni bien comenzó la difusión de los shows de Stand Up y Eruca Sativa se agotaron las entradas en menos de 24 horas, por lo que para esos eventos ya no hay lugar.

Pero… 🥲 Inscribite a los demás shows previamente por Eventbrite y retirá las entradas en el Centro Cultural durante el día sábado 1 de julio desde las 11:00 hshasta las 18:00 hs, y en el Teatro María Auxiliadora desde las 19:00 hasta las 21:30 hs. ¡Cupos limitados!

Domingo 2 de julio

CONVERSATORIOS

11 hs Cultura Urbana. Foro abierto. Participa comunidad urbana comodorense junto areferentes invitados 📍Auditorio Centro Cultural

12 hs Cortos Inspiradores. Selección, con Pablo Conde 📍Auditorio Centro Cultural

13 hs Festival de Cine, universos de conversación, con Pablo Conde 📍Auditorio Centro Cultural

14 hs Hablemos de sexualidad, con Sol Depeinada

16 hs Mameluco con Alma Patagónica + Presentación residencia KONGO CIRCULA Y LAS CHICAS SUPERPODERAS, con Lucas Varas, Matías Burgos, autoridades Ente Turismo y Municipio de Comodoro 📍Auditorio Centro Cultural

TALLERES

11 hs Identificando el gen Comodoro, con Marcela Jinete 📍Hall Central Centro Cultural

12 hs Creando mi avatar, con Agostina Alassia 📍Hall Central Centro Cultural

INTERVENCIONES

10 hs Caminata creativa con Sael. 📍Zona centro: punto de salida y llega en el ingreso del Centro Cultural.

de 14 a 15:30 hs Comodoro baila 📍Desde el puerto de Comodoro a exterior del Centro Cultural

14 hs Fingerboard para filmaker. Unidos por el fingerboard 📍Centro cultural

15 hs Parque urbano. Sorteo de Premios 📍Centro cultural

IDEA NUESTRO PARQUE URBANOde 11 A 18 hs Ideá con nosotros el parque urbano -📍Centro Cultural

SHOWS Y FIESTAS

Las entradas a los shows son gratuitas y con capacidad limitada.

🔴 👉Podés participar con inscripción previa haciendo CLICK ACÁ

Auditorio Centro Cultural

17 hs Stand up - Primer empleo

18 hs Fiesta Babas

Inscripción previa durante el festival. Sumate a las acvidades del día sábado 1 y domingo 2 de julio en el Centro Cultural y enterate como inscribirte.

MÁS INFO EN: IG. @festivalwowcomodoro / festivalwowcomodoro.com / @comodoroturismo