"No me importa nada": Alfa de Gran Hermano confirmó su relación con su novia, 40 años menor

Tras salir de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago fue visto junto a Delfina Wagner, una periodista de 19 años quien confirmó su relación con el hombre de 61 años y luego fueron vistos a los besos en un boliche.

Al ser consultado acerca de su vínculo con Delfina, el exparticipante del reality sorprendió con su respuesta: “Me robaron autos, me robaron plata, me robaron relojes y me robaron besos ahora. Fue un robo”, lanzó.

En diálogo con el programa A la Barbarossa, Alfa expresó: "Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro, a mí no me importa nada y a ella tampoco". Con esto, hizo mención a lo que todos señalan: él tiene 61, por lo que le lleva 41 años.

Luego, Walter Santiago elogió a su nueva novia: "Tiene una inteligencia superior, se bancó paneles con gente más grande que ella. Estamos comenzando a ser novios, es mi compañera. Con las demás no pasa nada". De esta manera, el ex Gran Hermano 2022 confirmó que está en pareja con Delfina Wagner.

“¿Ya conoce a tu hija?”, quiso saber Analía Franchín. “Sí”. Luego, al ser consultado acerca de un posible título para esta relación, Alfa disparó: “No existen los títulos”.

Para finalizar, luego de una extensa entrevista, la conductora Georgina Barbarossa le lanzó una pequeña amenaza a Walter Santiago: "Cuidala a esta nena. La llegas a hacer sufrir y nosotros acá te rompemos el alma. Personalmente, te mato". Así, busca que Alfa trate bien a Delfina Wagner y no mantenga un amorío con otra mujer.