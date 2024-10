El pasado sábado por la noche, Antonio Ríos brindó un show por los festejos del Día de la Madre y se viralizó a través de las redes sociales.

El artista se presentó en la ciudad salteña de Tartagal, donde rompió en llanto en pleno escenario y decidió frenar todo ya que no pudo contener sus lágrimas.

"Les pido perdón si no salió bien. Me emociona mucho esto. Hace años perdí a mi mamá, la tenía lejos, no llegué ni a despedirme, por eso estoy destrozado", expresó el músico frente a sus fanáticos, generando aplausos y apoyo de sus fanáticos.

El video del momento se viralizó rápidamente, conectando el sentimiento de los usuarios en una fecha muy especial para los argentinos.

Con información de Qué Pasa Salta, editada y redactada por un periodista de ADNSUR