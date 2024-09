Este viernes por la noche y en el marco del cierre de la primera semana del Cantando 2024, Alicia Barbasola hizo su presentación y debutó en el reality.

La modelo cantó “Bronceado” de Márama y llamó la atención del jurado a raíz de un inesperado percance que sufrió.

En este sentido, la pareja de Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira, tuvo un error en el vestuario que la privó de poder dar su mejor versión.

“Lo único que vi fue que el vestuario un poco te incomodaba. Hubo un pequeño percance. Estaba muy preocupada por eso”, le comentó Milett Figueroa, quien detectó rápidamente lo que había sucedido.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Sin filtros, Barbasola no dio vueltas y confesó: “Se me salió una lola, pero creo que no se notó. Yo seguí bailando igual”.

A pesar de esta incomodidad, Marcelo Polino la destrozó:“No, te la vi. Todo el tiempo te la vi. Me tuve que poner un decadrón, mirá”, remarcó el periodista.