Alfa de Gran Hermano fue internado de urgencia y recibió un inesperado gesto de Marcos Ginocchio

Walter "Alfa" Santiago fue internado de urgencia en las últimas horas y, en medio de la preocupación, contó cómo está su salud.

A través de su cuenta de Instagram, el exparticipante de Gran Hermano compartió una foto donde se lo ve en la cama de un hospital y escribió: "A boxes. Neumonía bilateral".

“A la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio”, contó Alfa en una nota con Teleshow.

Cabe recordar que a finales de marzo cuando salió de la casa de Gran Hermano, donde estuvo de visita unos días, Alfa fue internado por una arritmia.

Un exparticipante de Gran Hermano, se descompensó y quedó internado en el hospital

Por medio de su cuenta de Instagram, el mediático decidió publicar un video en el que sorprendió al dejar ver la visita especial que tuvo para poder recibir ánimo y así recuperarse mejor de las complicaciones que tuvo en su salud.

“Mirá quién me vino a visitar, estos son los amigos. Es Marquitos, hablá”, le pidió Alfa mientras Marcos Ginocchio estaba abrazándolo y haciendo la mímica ante la cámara del teléfono del exjugador internado hace días.

“Gracias Marquitos, de verdad”, expresó Santiago y el ganador de Gran hermano respondió con mucha emoción: “De nada primo, un gusto visitarlo”, aseguró el preferido del público de Telefe tras demostrar su apoyo por el excompañero.