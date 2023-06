Ailén Cova le declaró su amor a Mac Allister cuando estaba de novio con Camila Mayan: los polémicos mensajes

Alexis Mac Allister asistió con su novia Ailén Cova al casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, celebrado en un lujoso hotel en Lago Di Como, Italia. De este modo, la pareja hizo pública su relación después de la polémica separación del deportista con Camila Mayan.

Precisamente, en las últimas horas, un nuevo descubrimiento virtual enfureció a quienes apoyan a la mencionada Mayan.

Sucede que la cuenta de Twitter del programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV, @elejercitodelam, encontró y compartió varios tuits que datan de 2011 y 2012 donde Ailén ya gritaba a los cuatro vientos su amor por el futbolista.

Hasta mostraron mensajes entre Ailén Cova y Camila Mayan, en una foto en la que se veía a la ex novia con Mac Allister. "Lindoooos", escribió Ailén. "Gracias linda", contestó Mayan.

En tanto, lo que también llamó mucho la atención es que entre los tuits de 2012 hay un posteo en el que ya mencionaba a una Cami, presumiblemente Mayan, por lo que podría inferirse que desde entonces vendría la guerra entre ellas por el amor de Mac Allister: “¿Cami es la mejor, no? jajaja no, no, no la mejor es Ailén, jajaja”.

"Éramos tan felices, ¿y qué pasó? Pasó una pu...", dijo en otro. En otro mensaje, es el propio Mac Allister el que escribió en el muro de Ailén: "Te amo mucho, mi vida. Sabés que para cualquier cosa me tenés. Atte: Ale Mac Allister, el mejor de todos".

"Hola, si. Vengo a decirles a todos que soy solo de Ale, así que no se gasten en chamuyarme porque soy re linda. Ale me ama", detalló Alexis.

Por último, la cuenta de Twitter de LAM posteó estos enigmáticos mensajes de Cova: "¿Por qué solo me podés ver como una amiga?" y "No es mi novio pero es mío".