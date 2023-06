En una noche llena de emociones y romanticismo, el reconocido delantero Julián Álvarez y su novia, Emilia Ferrero, asistieron al espectacular concierto de la aclamada banda de rock inglesa, Coldplay.

Teniendo en cuenta esta situación, Emilia publicó un video bastante romántico en sus redes sociales en las cuales apareció el campeón del mundo quien entonó la canción "You know i love you so".

Aprovechando la oportunidad de pasar tiempo juntos, la pareja decidió disfrutar del concierto en un ambiente más íntimo. Sin embargo, lo que parecía ser un momento de tranquilidad se convirtió en un instante de profunda conexión y cariño entre Julián y Emilia.

¿Fin de una amistad?: Rusherking se peleó con Tiago PZK por un motivo insólito y generó un tenso cruce

En medio de la euforia del público y los acordes emocionales de Coldplay, el delantero mostró su lado más efusivo, sorprendiendo a todos los presentes al expresar su amor de forma pública.

Este gesto llega en medio de las informaciones que indicaban que María Guardiola, hija de Pep Guardiola, había quedado impactada con Julián Álvarez en los festejos por el campeonato del Manchester City.

Estas imágenes también demuestra que la pareja está muy sólida y que siguen viviendo su amor a pleno.