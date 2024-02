Federico Farías se salvó de ser nominado y tras la intensa noche del pasado jueves, “Manzana” abrió su corazón para revelar su mayor temor dentro de la casa de Gran Hermano.

Big Apple comenzó a posicionarse como uno de los jugadores más aguerridos pero también mostró sensibilidad ante Joel y Virginia.

En la madrugada de este viernes y a pesar de intentar sostener su postura desafiante ante Furia, el cantante de RKT rompió en llanto. "A mi lo personal, normal, ser cierto… nunca voy a cambiar por más fama que tenga ni plata, jamás.”, lanzó.

“No puedo creer lo buen chabón, lo buen tipo que sos. Se te nota mucho en la mirada. No tenés que ni hablar”, sumó Joel. Por su parte, Manzana retomó: “Aparte que nunca me gusta hablar de mi carrera ni nada. Porque siempre trato de dar ejemplo”.

Interrumpiendo la conversación, Virginia acotó: “Es que no está mal hablar de tu carrera. Y no está mal quebrarte. Además, lograste un montón, sos re chico. Tenés todo por delante. Sos re pendejo”. Y si bien poco se entiende que fue lo que provocó esa angustia en el cantante en la señal que transmite las 24 horas el reality se pudo interpretar que Farías les contó algo que lo habría descolocado.