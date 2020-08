Artistas como Abel Pintos, Vicentico, Natalia Lafurcada, y Sebastián Yatra le cantan a un héroe representante de aquellos que batallan a diario para combatir la enfermedad. En un espectáculo íntimo y exclusivo para un único espectador, un médico, una enfermera, algún voluntario que día a día le ponen el pecho al coronavirus y que se podrá ver a través del canal de youtube, y colaborar con los dos organismos mencionados.

Abel Pintos se presentó frente a Verónica Esquivel, voluntaria en un comedor de la villa 6, el show íntimo se dio en la Usina del Arte y se podrá ver y colaborar el 5 de agosto a las 23:30 horas.

“Cuando nos encontramos para grabar con Verónica y el equipo, fue mi primera oportunidad de salir de casa. De camino al lugar, sentí mucho miedo. Fue muy extraño salir de casa y tener miedo. Me resultaba muy conmovedor hacer lo que más amo en la vida desde niño y tener esa sensación", contó Abel.

"Pero cuando estaba en el escenario y la vi entrar a Verónica, volví a sentir la magia y el disfrute que me hace poder dar un concierto. Fue un privilegio poder cantar para ella, representa a miles de personas”, dijo y agregó: “Esta oportunidad me iluminó, me hizo recobrar las esperanzas".

Por su lado Vicentico, se presentó en el Gran Rex y homenajeó a Magalí Avruj, médica especialista en medicina interna en el hospital Pirovano.

Junto con los espectáculos se lanza una campaña para realizar donaciones con el fin de recaudar fondos para la Cruz Roja y Red de Bancos de Alimentos. La forma de donación será a través de un código QR que se podrá ver durante el show en la pantalla o bien accediendo a este link.

Los shows se podrán ver desde Argentina por Telefe y Youtube:

5 de agosto, 23:30 hs Abel Pintos junto a Verónica Esquivel, voluntaria argentina.

12 de agosto, 23:30 hs Vicentico junto a Magalí Avruj, médica argentina

19 de agosto, 23: 30 hs Natalia Lafurcada junto a Magalí Pichardo, enfermera pedíatra mexicana

26 de agosto, 23: 30 hs Sebastián Yatra junto a María Clara Salazar, médica Colombiana