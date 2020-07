CAPITAL FEDERAL - Luis Machín expuso la situación de desamparo y desigualdad que atraviesan los actores durante la pandemia por coronavirus frente a otras industrias o especialidades, como los programas televisivos de chimentos o entretenimiento. "Es muy difícil, es un momento trágico para el Planeta, para las personas que mueren en una pandemia que no tendría que haber sucedido. En todos los niveles estamos viviendo un momento trágico", señaló.

"Nuestra actividad está golpeada como lo está siendo el turismo, los hoteles, las lineas aéreas. Nuestra actividad será la última en volver. Los actores no somos considerados una actividad esencial. Si en algo puso en su lugar esta desgracia es que nosotros no somos una actividad esencial. Es más esencial los runners. El periodismo es más esencial - e incluso de chimentos - que los actores. Entiendo las informaciones del periodismo que informan sobre la situación sanitaria, eso sí ocupa un rol importante", aclaró el acto en el programa Mientras Tanto.

"Pero no es un periodismo esencial el programa de la nieta de Mirtha Legrand. Además se corre peligro yendo a ese programa, no se respetan las distancias. Es más esencial un programa de comentarios general tenemos cada uno en su casa, en sus dispositivos. O sea que yo no considero esencial saber los chimentos de la farándula, no me parece. En ese sentido es muy poco simpático para nosotros este momento y algunos acceden a las plataformas virtuales, en lo personal hice una participación en un streaming pero no es algo que podemos hacer semanalmente cuando hacíamos funciones o semanalmente cuando estábamos grabando", agregó.

Finalmente aclaró: "Hay actividades esenciales que yo no las considero que sean así. Con esto no digo que hay que salir, no estoy a favor de romper la cuarentena para nada. Pero no lo va a hacer en nuestro caso más flexible. Alguien tiene que decirlo: no vamos a poder actuar hasta que la vacuna esté en circulación y tenga una efectividad comprobable. Hay una gran cantidad de actores que están desahuciados porque no pueden generar nada. En esto juegan el ministerio de Cultura. La televisión pública debería estar al servicio del sector con mayor vehemencia, por ejemplo haciendo programas como en su momento lo era Situación límite, con pocos actores y que se podía adaptar al protocolo, mucho más seguro que el programa de Mirtha Legrand o cualquier programa de chimentos.".

"Se va a hacer el Cantando por dos pesos. Ojalá se pueda hacer bien, lo que yo no entiendo es cómo a esta altura la Televisión Pública no ha generado un protocolo para que algunas cosas se puedan hacer", agregó.