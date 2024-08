Jorge Lanata permanece internado en un hospital privado porteño después de haber sufrido serios inconvenientes de salud mientras se realizaba un chequeo.

El estado de periodista parecía mejorar, pero revelaron en las últimas horas que su estado volvió a empeorar pese a no haber salido ningún parte oficial del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Ángel de Brito en su programa LAM brindó detalles de su cuadro actual y manifestó que llegó a estar en lo peor tras dos meses de internación. ”Jorge estuvo muerto, pero pudo salir. Son de esos cuerpos que resisten y resisten. Está estable, sin cambios, en proceso de sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil”, indicó.

“A mí me llama la atención que en su propio programa diario y uno de los más escuchados de AM y no digan nada, hay mucha gente que lo quiere", añadió el conductor, siendo que su futuro es una incógnita.

Por otro lado, su mujer, Elba Marcovecchio, dialogó con DDM y dio detalles de cómo lo ve evolucionar. "Me pasa de despertarme para mirarlo a ver si respira bien. Muchas veces intento cancelar el miedo, intento que no se haga presente el miedo general. Vivo con miedo. Tengo mucho mucho miedo", lamentó.

"Muchas veces pensamos qué es la muerte y pensar en que le pase a los seres queridos se hace carne. Y de pronto, aunque pasen cosas chiquitas, muy chiquititas, enseguida se vuelve algo grande, porque se agranda el miedo", finalizó, con mucha preocupación de la salud de su esposo.