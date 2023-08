A Diego Latorre le preguntaron si perdonaría una infidelidad y su respuesta sorprendió a todos

Diego Latorre fue entrevistado a fondo y consultado sobre la vida en pareja con Yanina, persona con la que está unida hace 29 años. Dentro de las preguntas recibidas, hubo una que subió la tensión en el piso.

El periodista deportivo dijo presente en LAM con la conducción de su mujer, debido a que Ángel de Brito tuvo que ser reemplazado por algunos días.

Al ex futbolista le preguntaron sobre los rumores de sospecha de que Yanina le había sido infiel y respondió: “no creo que sea permanente, capaz unos nos picoteos”. Después de sus dichos, la conductora le recordó algunas oportunidades en donde él le señalaba a ella que tenía un amante.

¿Abierto al poliamor? El periodista no descartó la chance de que su mujer pueda tener una segunda opción: “con todo derecho puede tener una cosita por ahí”. A lo que Yanina retrucó: "yo no creo en la fidelidad total, pero yo siempre digo, aunque él no me crea, que yo soy fiel, no por buena, sino por comodidad. No quiero tener otro quilombo en la vida”.

“¿Vos le perdonarías una infidelidad a Yanina Latorre?”, le preguntó un panelista, a lo que el comentarista sostuvo: “una aventurilla, sí”.