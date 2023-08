A Caramelito la acusaron de usar a Coco Sily y ella respondió con todo

Caramelito Carrizo tuvo una muy breve relación con Coco Sily después de que la artista se separara de Damián Giorgiutti, persona con la que terminó regresando muy corto tiempo después.

La artista había asegurado que lo vivido con el humorista y conductor había sido muy positivo para su vida tras la ruptura y esta martes volvió a hablar del tema.

En el programa A la Barbarossa, Caramelito le dejó algunas palabras a su ex novio aun recordándolo con mucho cariño. "Para mí trabajar con Coco no es difícil porque él es una persona que yo adoro y voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero”, dijo, añadiendo la chance de volver a coincidir en lo laboral.

Wanda Nara rompió el silencio y reveló cómo es el tratamiento médico al que se somete: "Siguiendo.."

“Obviamente que trabajando en este medio, se presta a la opinión. Pero los protagonistas de esta historia sabemos muy bien cómo son las cosas”, añadió la artista dejando en claro que no hubo ningún hecho malo entre ambos a la hora de cortar el vínculo.

Conforme avanzaron las preguntas, Caramelito respondió fuertes críticas hacia ella donde la tildan de haber usado al humorista para regresar con su ex. “Yo no soy una porquería para usar a nadie”, lanzó. Y siguió: “yo siento que no nos perdimos y no nos vamos a perder nunca. Cuando él dijo ‘estoy triste’, ¿qué va a decir, que estaba contento? A raíz de eso se dijo que yo lo había usado”.

Messi salió a cenar con Antonella Roccuzzo y todo terminó mal: sus custodios agarraron a piñas a un hincha

“El que no siente el amor del bueno no puede entender que otro pueda sentirlo en un tramo de la vida y que siga siendo verdadero más allá de las decisiones, de las circunstancias, de las personas involucradas”, concluyó.