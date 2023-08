Messi salió a cenar con Antonella Roccuzzo y todo terminó mal: sus custodios agarraron a piñas a un hincha

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se vieron involucrados en un incidente violento. La seguridad que protegía al reconocido futbolista y a los demás comensales se enfrentó físicamente con un seguidor, y la persona agredida decidió hacer declaraciones al respecto.

Todo comenzó cuando el astro argentino y su esposa fueron a cenar a Gekko, un lujoso restaurante que pertenece al cantante puertorriqueño Bad Bunny. Junto a ellos también estaban David Beckham, Sergio Busquets y sus parejas.

De repente, un fanático le quiso sacar una foto y todo terminó de la peor manera. Según contó el hombre al medio Daily Mail, los custodios “se nos abalanzaron, me echaron y me dieron puñetazos en la cara. Solo porque mi amigo estaba tratando de tomar una foto con su esposa, no con Beckham o Lionel Messi, nada. Era una cosa de familia”.

El diario británico Mirror indicó que “el hombre que fue agredido habría sido acusado de intentar tomar fotos de Lionel y su esposa Antonela antes de que las cosas pasaran a la violencia física”.

Consultado al respecto, el hombre negó que estuviera tratando de capturar a las celebridades y afirmó que simplemente estaba tratando de retratar a su propia familia mientras celebraba el cumpleaños número 21 de su hija.

En imágenes que comenzaron a circular, en donde se ve al hombre ya con la cara bañada en sangre se puede escuchar a una mujer gritando: “¡Es un hombre de familia, no le peguen!”.