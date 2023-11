"Voy a morirme": Jimena Barón sufrió un situación "límite" que casi arruina sus vacaciones en Santa Cruz

El pasado miércoles, Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro, desembarcaron en la Provincia de Santa Cruz para disfrutar de unos días lejos de todas las responsabilidades.

La “Cobra” arribó a El Calafate y mostró todos los momentos que vivió en la reconocida localidad turística. En este sentido, la artista reveló que hicieron senderismo, escalaron el Glaciar Perito Moreno y se animaron al kayak junto a animales salvajes.

La pareja viajó sin Morrison, el hijo de la actriz con Daniel Osvaldo, para poder pasar tiempo a solas y por el tipo de viaje que decidieron hacer de turismo aventura, pero una insólita situación puso en riesgo las vacaciones.

“Si vos no te vas yo no voy a cagar nunca y me van a tener que internar y nos vamos a volver a Buenos Aires por un bolo fecal”, se la escucha decirle a su pareja, quien estaba estallado de risa por el planteo de la artista.

Al estar inhibida con la presencia de Matías, y teniendo en cuenta que aún no conviven, se vio en la necesidad de pedirle que a su novio que abandone el cuarto para poder estar tranquila.

“Dios mío, que se vaya 10 minutos o voy a morirme. Díganme que también las pasa cuando viajan”, escribió sobre el video y les pidió a sus seguidores que compartan sus experiencias.

Luego, llevó tranquilidad al mostrar que su novio finalmente dejó la habitación del hotel, por lo que sus vacaciones a solas ya no corren peligro. Incluso, salieron a cenar tras el inconveniente.