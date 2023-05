Cinthia Fernández se cansó del acoso sexual a través de sus redes sociales y decidió escrachar a aquellos hombres que le escriben cosas inapropiadas.

A través de su cuenta de Instagram, habilitó la caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran y allí fue a donde aprovechó para fulminar a los acosadores.

“¿Por qué siempre decís pajerlis despectivamente si gracias a ellos hiciste plata?”, le consultó un seguidor. Con esto, la panelista mostró los comentarios inapropiados que recibe. “¿Posición favorita en el sexo?”, “Tu mejor foto en tanga”, “¿Te gusta por la colita?”, “¿Mañanero, nocturno o siestero?”, “¿Hacés encuentros?”, “Tu culo es lo mejor que vi en mi vida”, fueron solo algunos de ellos.

“Mi cuerpo lo muestro cuando y como se me canta porque soy libre. No les da derecho sobre mí. Me dan asco. Algunos tienen foto de perfil con la jermu. En fin, se van muliplicando”, cerró la panelista.