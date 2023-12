Apenas ingresó a Gran Hermano, Catalina Gorostidi se transformó en una de las jugadoras más destacadas y polémicas de la edición 2023.

La joven pediatra “hot”, que aseguró haber tenido un romance con Cuti Romero, futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina, vivió y trabajó tanto en Comodoro Rivadavia como Caleta Olivia.

Precisamente, en la ciudad de Santa Cruz le tocó enfrentar la pandemia y en las últimas se conoció el mensaje que dejó a través de sus redes sociales.

“Tengo miedo de enfermarme y así enfermar a mis amigos y compañeros de trabajo. Me toca atravesar esta pandemia mundial a 3000 km de mi casa. Lejos de mi familia y lejos de toda mi gente querida. Pero no dudé un segundo sabiendo que se venía algo que se veía en las noticias del exterior (nunca imaginé tanto, nunca imaginé esta pandemia mundial) en venir a brindar todo de mí”, comenzó en una publicación a través de su cuenta de Facebook.

“Porque el día que decidí estudiar medicina mi único pensamiento fue “ayudar a las personas”. Lejos de mi gente querida pero cerca de mi segunda familia. Amo ser médica... por más del cansancio, el hambre. Amo ayudar a la gente. Amo ver un paciente irse de alta agradecido. Muero de tristeza cuando veo alguno morir (qué sí me toca y muchas veces)”, agregó.

Luego, volvió a remarcar su temor y aseguró que “tengo miedo porque no tengo a mi mamá al lado para calmarme y decirme que todo va a estar bien. Porque no tengo a mis amigas que me hagan reír. Porque no tengo a mis perros haciendo lío y reír. Pero tengo mi equipo, mi queridísimo hospital y todas mis ganas y fuerzas para seguir luchando en esta”.

“Hoy primer caso en el hospital donde trabajo todos los dos de Covid 19. Asusta pero no tenemos que bajar los brazos. Prometemos cuidarlos. Ustedes quédense en sus casas .. que ya va a llegar ese hermoso momento de volvernos a abrazar . Y cuando eso pase quiero que estemos todos . Que no falte ninguno”, cerró Catalina en una publicación que realizó el 25 de abril de 2020.