Tras la visita de Morena Rial a LAM hace algunos días, en medio del conflicto mediático que mantiene con su padre Jorge, se desató la polémica por un robo en camarines. A Mónica Farro le sustrajeron una tarjeta de su cartera y se hicieron cuantiosas compras con el plástico. Además, aseguraron que Estefi Berardi y Marcela Feudale también fueron víctimas de hurto en un mismo episodio. Muchos apuntaron contra Morena.

"Todo bien, pero prefiero no hablar mi amor. Te agradezco de mil amores”, le dijo visiblemente molesta a un cronista que intentó hacerle algunas preguntas. Sin embargo, luego accedió a hablar y no se guardó nada.

“Tengo más plata en la tarjeta de débito yo que alguien que se tenía que ir a chupar una p... por plata a Bahía Blanca”, lanzó. Además, sostuvo que no tiene necesidad de robarle a las periodistas del ciclo porque ella tiene mucho más dinero: “Si me hablás (de las cuentas) de Ángel de Brito o Yanina Latorre, bueno... pero de los panelistas. Tristes, tristísimo”.

Este lunes, Farro respondió, picante: “Yo no tengo un peso, según esta chica, pero... yo no le tengo que pedir plata a mi papá”. “No le tengo que pedir ni para la niñera, ni para el alquiler, ni para que me mantenga, ni nada”, tiró, letal.

Luego, hablando “en serio”, señaló: “Jamás acusé a nadie ni nombré a nadie. Mi denuncia es por extravío de tarjeta. ¿Por qué se la agarró conmigo y dijo todas esas barbaridades? Mi abogado ya está al tanto de todo”.

“Soy laburante y me rompo el lomo laburando. Mi familia no tiene por qué soportar que esta gente hable así de mi persona. A mí no me daña más nadie. ¿Por qué mi hijo tienen que escuchar lo que dicen que yo hago? En esta etapa en la que repetimos que el respeto a la mujer es lo más importante, ninguna mujer más en mi vida va a hablar así de mí”

Por último, le pidió a More Rial que muestra alguna prueba de las acusaciones que lanzó. “Que muestre las pruebas de que yo iba a prostituirme a Bahía Blanca”, concluyó.