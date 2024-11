Este jueves y luego de varios rumores, finalmente se confirmó el romance entre La China Suárez y Marcos Ginocchio, ex ganador de Gran Hermano.

Quien brindó detalles del vínculo amoroso fue el “Conejo” Quiroga, quien visitó el programa “El Ejército de la Mañana” y no pudo contener su lengua.

Todo inició cuando el conductor Pepe Ochoa quiso indagar y lanzó: “Si la China te viene a ser de amiga, ¿no le intentarías pegar 45 tiros para bajártela?”, pero el ex participante remarcó que "tengo códigos”.

Con su llamativa respuesta, le replicaron.“¿Con quién tenés códigos, con Marcos? Listo, ya está, lo blanqueó”.

A pesar de que intentó justificar el chiste, los panelistas interpretaron la frase como una confirmación indirecta de la relación entre Ginocchio y la actriz, siendo reconfirmada por Daniela Celis.

“¿Alguna vez Marcos te habló de la China?”, le preguntaron a Pestañela. “No, es su amiga, no, no sé qué es”, indicó. “Se puso nerviosa... yo sé que no es su amiga, lo sé de muy buena fuente”, manifestó Ochoa.

Por último, Thiago Medina no tuvo filtros y sin vueltas, cerró: “Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien”.

