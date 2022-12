"Sos la tóxica número 1": Icardi se cansó y fulminó a Wanda Nara

Mauro Icardi no se guardó nada y desde Turquía dejó al descubierto a Wanda Nara, quien le pidió el divorcio en octubre.

Después de la aparición de un nuevo video donde se la ve a los besos con L-Gante en un boliche, la empresaria salió a desmentir la existencia de un romance y el futbolista le pidió que dejara de engañar a sus seguidores. Indignado, se metió en uno de sus vivos de Instagram y denunció públicamente que lo sigue buscando.

En dicha transmisión hizo su aparición y la expuso al contar detalles de su vida privada. "Sos la tóxica número uno", sentenció el futbolista ante la atenta mirada de más de 23 mil personas que estaban conectadas en el vivo de la modelo.

Como si nada pasara, la empresaria decidió hacer caso omiso al mensaje de su exmarido que lejos de darse por vencido siguió comentando a pesar de no recibir respuesta por parte de la madre de sus dos hijas: Francesca e Isabella.

"Muy ex pero me volvés loco a videollamadas", agregó Icardi que también confirmó que Wanda Nara estaría por viajar a Turquía: "Falta poquito y vienen". Por su parte, la modelo solo le comentó a su amigo Kennys Palacios: "¿No ves que Mauro no deja de escribir?", de esa forma dejó en evidencia que estaba leyendo todo lo que su exesposo escribía.