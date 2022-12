Wanda Nara llevó a L-Gante a su odontólogo para que le arregle la dentadura

La empresaria Wanda Nara y el artista L-Gante se mostraron muy inseparables en un boliche este jueves. En esta oportunidad, Wanda publicó en sus redes sociales que llevó a L-Gante a su dentista de confianza para que le arregle la dentadura.

“Hoy día de dentista para toda la familia”, dijo ella en un video que posteó en Instagram. Después, el odontólogo compartió una foto abrazado a L-Gante.

Muchos recordaron que hace casi un mes, Estefi Berardi contó en Mañanísima lo que había dicho Wanda de L-Gante: “Este fue un textual de Wanda Nara a su amigo: ‘Me gusta así como es, pero le voy a hacer toda la dentadura’”.

Aunque hay pruebas concretas de que L-Gante y Wanda Nara están viviendo un romance, la mediática no quiere confirmar absolutamente nada de manera oficial. Esta situación no le cae nada bien al cantante, que habría puesto un límite. De acuerdo a lo que dijo el periodista Juan Etchegoyen, L-Gante le habría advertido a Wanda que está cansado del “jueguito mediático” que está haciendo. En las últimas horas, la empresaria volvió a seguir en las redes a su ex, Mauro Icardi.