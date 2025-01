"Siento su presencia": Felipe Fort recordó a su papá y contó la terrible experiencia paranormal que vivió

Felipe Fort reveló que vivió una terrible experiencia paranormal junto a su hermana Marta en donde estuvo involucrado Ricardo, su papá, quien falleció a fines del año 2013 tras haber permanecido internado en una clínica porteña.

El hijo del famoso empresario chocolatero y figura del espectáculo brindó una entrevista en el canal de streaming conocido como La Casa y los integrantes del mismo no dudaron en preguntarle sobre el ‘Comandante’.

El joven heredero fue directo al grano y afirmó: “lo siento cerca, siento su presencia”. En medio de la charla, Felipe contó que llegó a coincidir con Marta en algo impensado: “Cuando Ricky fallece, al tiempo soñamos lo mismo, que nos visitaba Ricky. Fue la misma noche. Nos levantamos, nos miramos y dijimos: ‘Che, ¿soñaste lo mismo?’”.

“No me acuerdo qué me había dicho, fue hace muchísimos años. Marta y yo teníamos el mismo cuarto, después me fui a otro y estábamos separados. Antes de cambiar de cuarto, vino Ricky, se puso en frente de las dos camas y no sabemos…”, añadió.

Por último, aseguró que junto a su hermana no hablan de su papá: “cada uno lo lleva a su manera, más tranqui, son sentimientos para adentro”.