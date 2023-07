"Se terminó el amor": Pamela David hizo una impactante revelación que sorprendió a todos

El pasado mes de abril Pamela David regresó como conductora de su programa 'Desayuno Americano' por las pantallas de América TV. Sin embargo, en los últimos días llegó a todos los medios de comunicación por una fuerte revelación de su vida privada.

Como nunca, la modelo se animó a visitar el piso de LAM para tener un cara a cara con Ángel de Brito, así como someterse a las picantes preguntas de las angelitas.

Además de hablar de sus proyectos profesionales y de cómo ha vivido esta vuelta a la televisión, la famosa conductora abrió su corazón y habló de su separación.

"En ese momento yo estaba como acomodando mis cosas, entre el divorcio y bueno, me sentía un poco expuesta", comenzó diciendo sobre la presión mediática cuando se conoció la noticia de su ruptura con Bruno Lábaque.

La famosa modelo confesó lo mal que la pasó durante la separación con su primer marido y padre de su hijo mayor. "Fue difícil... hoy me llevo bárbaro pero fue re difícil", comentó.

"Se terminó el amor de pareja, pero esto no quiere decir que no podamos querernos como personas y padres de una de las razones de nuestras vidas, Felipe, nuestro hijo", fueron las palabras en aquel momento del ex marido de Pamela David sobre los motivos de la ruptura.

“Estando enamorada permití un montón de cosas que, cuando ya no lo estuve, me di cuenta de que no eran normales... Yo me echo mucho la culpa por haber permitido situaciones que podría haber evitado... La culpa es de los dos”, cerró la conductora que está a punto de casarse con Daniel Vila.

David y Lábaque se casaron en 2008 y en 2010 ya estaban separados. Y si bien, existió el dolor intrínseco del fin de una pareja, ambos supieron reconfigurar su vínculo por el niño que tuvieron. Con el tiempo, ambos se reencontraron con el amor: ella se casó con el empresario de medio y él con una modelo, con quien luego formó una familia y tuvo cuatro hijos.