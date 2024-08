Este miércoles, Alex Cannigia salió con los tapones de puntas y destrozó a Yanina Latorre, con quien tanto él como su mamá, Mariana Nannis, están en guerra desde hace años.

El Emperador, fiel a su estilo, no se guardó y reveló que la panelista fue infiel a su marido nada menos que con su tío, Gonzalo Nannis, lanzando escandalosos detalles.

ALEX CANIGGIA REVELÓ QUE YANINA LATORRE LE FUE INFIEL A DIEGO

Como si estuviera en el diván de terapia con Furia en su programa de streaming, Alex Caniggia recordó detalles de lo que supuestamente pasó cuando él tenía menos de un año, durante el Mundial que se realizó en Estados Unidos en 1994.

“La sinvergüenza de la cornuda de Latorre, la corneta, la porta apellido, estaba con mi tío”, arrancó el mediático al aire en Toda (Carajo), y luego describió al hermano de Mariana Nannis como “un hombre soltero, grandote”.

“Quien se la daba toda era mi tío, no sabés lo que fue”, aseguró el novio de Melody Luz a la ex participante de Gran Hermano, quien se mostró sorprendida y comentó, siguiéndole el juego: “Ah, la miércoles. Carpetazo. ¡Qué open mind en ese momento! Me encanta, impresionante”.

Cabe recordar que el rumor de que la panelista de LAM tuvo algo con el hermano de Mariana Nannis surgió desde aquel tremendo tuit de la ex esposa de Claudio Caniggia que data de 2013 en el que señaló a Diego Latorre como “terrible cornudo” además de lanzar una catarata de expresiones escandalosas sobre la rubia.