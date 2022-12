El domingo 11 de noviembre hubo un nuevo eliminado en la casa de Gran Hermano. Se fue Agustín Guardis, quien era apodado como “Frodo” por su parecido al recordado personaje de la novela y película “El Señor de los Anillos”.

Un joven gastó 250 mil pesos para que se fuera Guardis, del reality show de Telefé.

Sin embargo, el joven sería oriundo de Uruguay, por lo que los 250 mil pesos serían uruguayos, lo que incrementa la suma si la transformamos a pesos argentinos, ya que serían más de un millón.

Tras el gasto del dinero, el hombre dijo “creo que el león se va el domingo”, haciendo referencia a “Frodo”.

Agustín Guardis obtuvo el 76,47 % de los votos, siendo uno de los participantes más votados para salir de la casa más famosa del país en toda su historia.

“Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver”, le dijo Guardis a sus compañeros,

Y agregó: “Tranquilos... sigan jugando. Disfrútenlo mucho. En una de esas dentro de poquito nos volvemos a ver”.

La verdadera cara de Agustín

El participante comenzó a generar una fuerte indignación en el público a partir de sus dichos machistas en los que reconoció guardar fotos íntimas de mujeres para publicar si hacían algo que a él no le gustara.

“Si se mandan algún moco, yo empiezo a subir todo”, señaló en el patio de la casa mientras conversaba con el Conejo, Maxi y Marcos.

También sus dichos sobre Julieta Poggio no cayeron nada bien: Está hecha una perra, un infierno. Cuando se tiró al piso a perrear… Ellas se cambian así para que les digan algo”.