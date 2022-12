Tras la gala de eliminación de este domingo y luego de que María Laura la Cata abandonara la casa de Gran Hermano por decisión del público, Julieta Poggio relató un incómodo momento que vivió dentro de la habitación.

Pasado el momento de que la reciente eliminada cruzó la puerta de salida, Julieta se encontraba en la cocina junto a Coti. Entonces, la actriz y modelo comenzó a contar lo que le pasó. “Bol... fue muy loco del celular. Te lo juro, me tiró un beso. Aparte le vi la cara. Nunca le vi la cara así a alguien”, comentó la joven.

Walter Santiago, más conocido como Alfa, que miraba mientras ella cocinaba, le preguntó: “¿Qué cara?”. Y entre risas, Poggio aclaró: “En la habitación, escucho un ruido y veo que había un celular pegado al vidrio. Y le veo la cara. Como lo miré, hubo un contacto visual y me tiró un beso. Te lo juro por Dios...”. Por otro lado, Marcos, que estaba sentado en uno de los sillones reaccionó y le consultó: “¿Te tiró un beso?”. “Sí, me tiró un beso. Te lo juro por Dios, primo”, respondió Julieta. Y añadió: “Le vi la cara con el celular y como lo miré a los ojos no le quedó otra”.

Walter se mostró sorprendido por la situación y le marcó a su compañera que es muy grave que un miembro de la producción de Gran Hermano le haya tomado una foto: “¿Te estaba sacando fotos con el celular? Eso no está bueno, que aparezca con el celular en el vidrio no está bueno porque es una foto que te robó a vos”.

“No, debe estar permitido eso...”, contestó la profesora de danzas que reside en Villa Devoto. “Ojo...”, concluyó Alfa. Momentos después, Julieta estaba junto a Daniela en la habitación y le comentó que los demás compañeros le aconsejaron ir al confesionario a hablar de lo sucedido.

Finalmente, en la mesa y con los demás compañeros se pudo apreciar cómo fue la charla con la producción según la joven. Ante la consulta de Thiago, la actriz comentó lo que le dijeron. “La gente que está acá es gente que nos cuida, que trabaja para nosotros y que me quede tranquila”. Marcos la escuchaba atentamente y le hizo un gesto como diciendo que en la casa estaba lleno de cámaras. “Si primo, pero fue raro. Fue muy raro”, concluyó Julieta. Todo lo sucedido fue uno de los hechos más comentados en redes sociales.