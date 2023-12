¿Qué dirá De Paul?: La contundente respuesta de Cami Homs a los fuertes rumores de embarazo

La separación escandalosa con Rodrigo De Paul dejó secuelas en Cami Homs, quien volvió a apostar al amor y se puso de novia con José “Principito” Sosa, con quien confirmó su relación en junio de este año.

Sin embargo, esta semana Carolina Alurralde, la ex pareja del futbolista, se refirió a los rumores del embarazo de la modelo.

“Ese me lo contaron mis hijas. Me dijeron que el papá les preguntó si estarían contentan con un bebé en camino. Así que para mí está embarazadísima. Porque el padre les dijo eso, se van a vivir juntos, dejó el Bailando y se casan”, comentó en Socios del Espectáculo.

Frente a estos rumores, Homs aún no confirmó ni desmintió la información proporcionada por la ex de José. En cambio, se la vio feliz y más enamorada que nunca en un tierno video con el futbolista en Punta del Este, compartido en sus redes sociales, con la simple palabra “Vos” escrita sobre el clip.

Por su parte, la madre de Camila, Liliana, desmintió los rumores en una entrevista previa: “No, por favor, ya tengo 4 nietos. Ni idea, imagínate que no tengo idea. Si estuviera embarazada, lo sabría. Como no voy a saber yo que soy su mamá”, declaró.