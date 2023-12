Escracharon a Hernán de Gran Hermano por un doble escándalo y lo negó: "No sé si es mi hijo"

Hernán Ontivero fue el primer eliminado de Gran Hermano 2023 al recibir el 52,6 por ciento de los votos. Este lunes, el cordobés habló sobre su paso por la casa más famosa del país y salió al cruce por un polémico escrache.

El joven de 30 años recibió una denuncia por violencia de género y abandonar un hijo. Su expareja @Thatulina, utilizó su cuenta de Twitter para realizar una fuerte acusación contra él. "¡BESITOS al Negro Onty que eligió entrar a @GranHermanoAr y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes!", escribió en X.

“Les voy aclarar el porque de mi enojo: tuve un accidente en moto haces tres meses y dos semanas. Me rompí meniscos y tengo distensión de ligamentos. En ese transcurso de médicos y futura operación me enteré del embarazo y obvio le avise sin pedir nada a cambio”, contextualizó en una segunda publicación.

Luego, la joven denunció que transitó el embarazo “sola” y buscó la manera de trabajar a pesar de sus limitaciones físicas tras la lesión. “Sabiendo todo eso, me ignoró y se reía y cuando me hablaba, me denigraba”, sumó.

"Me salió con que tenia que irse a Buenos Aires por trabajo y que 'no iba a estar presente si total, ¿cuántos padres no pueden ver sus hijos por laburo?' Que llegaba y quedaba sin comunicación. ¡Todo raro y sospechoso!", contó la mujer. "Yo me vengo manejando en colectivo, o me lleva y trae mi viejo porque lamentablemente puedo caminar lo justo y necesario por la rodilla rota, no me aguanta el peso de la panza. El jueves apareció en mi casa haciéndose la victima con su mamá, la persona mas mentirosa que conocí, llenándole la cabeza a mi vieja diciendo que era trabajo cuando el trabajo era ser farandulero, ¡y dejarme mas abandonada que al principio!", dijo totalmente furiosa.

La usuaria finalizó el escrache hacia el participante contando que "fue la ultima en enterarse cuando lo vio en la pantalla de la televisión". "¡Vergüenza me da todo esto! Rabia e impotencia de que se burlaran en mi cara él y toda su familia!", cerro diciendo la joven.

EL CORDOBÉS DE GRAN HERMANO NEGÓ TODO

En diálogo con el panel, Hernán puso en duda su paternidad aunque reconoció que se esperaba que esa ‘bomba’ surgiera. “Yo entré sabiendo que iba a estallar un quilombo”, manifestó Hernán quien también agregó: “No sé si es mi hijo”.

La declaración generó conmoción en el panel que, rápidamente, cambió de tema e invitó al “negro Onty” a analizar el paso por la casa. A lo que, el exparticipante manifestó: “Conociéndome, arrancas odiandome. Si o sí me vas a odiar, después me querés”.

Consultado por las “guarangadas” que le adjudicaban sus compañeros, el cordobés no se lamentó y reafirmó: “Yo tengo un humor pesadísimo”.