La reconocida actriz argentina Eugenia "La China" Suárez fue el centro de atención en la última edición de la Fiesta Bresh. Además de compartir el evento con la también famosa Wanda Nara, La China protagonizó un baile sensual con una ex compañera que no pasó desapercibido. La noche estuvo llena de emociones y no faltó la diversión.

El video que se volvió rápidamente viral muestra a la ex pareja de Rusherking bailando muy cerca de la modelo Valentina Zenere.

“Decreto que Valentina Zenere sea la novia de la semana de la China”, escribió la usuaria que compartió el clip y su tuit se volvió viral. Ambas causaron furor entre los internautas ya que hacían de madre e hija Casi Ángeles.

Como era de esperar, las réplicas y los comentarios no tardaron en llegar a las redes sociales, con diferentes sensaciones sobre el encuentro. “Decreto que Valentina Zenere sea la novia de la semana de la China”, escribió un usuario haciendo referencia a que a la actriz, cada semana le buscan un romance.

“¡Pero es su hija!”, opinaron varios entre risas en el mismo tuit que se viralizó. “En mi cerebro no lo puedo visualizar porque para mí es su madre”, “Nooo Alai, es tu mamá”, “Era la madre en Casi Ángeles, estoy perturbado”, “¿No son madre e hija? Por favor, no me alteren el multiverso”, escribieron también.