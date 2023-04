"¿Qué hago arrodillada?": La China Suárez abrió su corazón y reveló una confesión que sorprendió a todos

Luego de su separación con Rusherking, la China Suárez habló a corazón abierto y sorprendió con sus declaraciones referidas a las relaciones amorosas que tuvo a lo largo de su vida. En este sentido, hizo una impactante revelación que sorprendió a todos: "Me arrodillé para pedir que no me dejen”.

En una nota que realizó con Grego Rosello para Luzu TV, relató que en dos oportunidades “imploró” para que no la dejen y sufrió el abandono.

"Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", reveló a semanas de oficializar su ruptura con el cantante santiagueño.

"Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar", continuó

Consideró que hoy lo ve diferente, pero que en ese momento lo hizo por desesperación: "La vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar". Pero aprovechó a tirar un palo a esa persona: "Fue muy cagón, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?".

"Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez", indicó a modo queja. Y agregó que “te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”.

Pero en un principio había avisado que iba a contar dos experiencias sobre las veces que le rompieron el corazón, pero decidió reservarse la última. "Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé", concluyó y abrió la puerta para el rumor. ¿Se trató sobre Rusherking?