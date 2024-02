"Ojo morado": Daniela Celis se cansó de Thiago Medina y mostró cómo volvió a su casa tras una salida nocturna

Daniela Celis volvió a mostrar todo su carácter y expuso su hartazgo por una actitud recurrente de su pareja, Thiago Medina.

Hace menos de un mes, Pestañela se convirtió en mamá de gemelas. Y, en ese sentido, sigue pendiente de lo que hace su pareja y papá de las nenas. A tal punto que la ex "Gran Hermano" lo retó tras su salida del sábado a la noche.

“Me querés explicar qué significa llegar así”, le reclamó Pestañela a Thiago mientras lo grababa en un video que publicó en las redes y que dio que hablar entre sus seguidores.

Sin embargo, hizo foco en que se ve su rostro lastimado, producto de un intenso partido de fútbol. "Me golpeé jugando a la pelota. Se me cayó un chico en la cara", explicó el joven.

Luego, sumó: "Lo fui a marcar, me saltó sin querer, me cayó acá y golpeé la cara contra el piso. Me puse hielo y crema igual. Metí dos goles por lo menos". Sin embargo, Celis se quedó con la última palabra y remató: "Ay, dios, mañana vas a amanecer con todo el ojo morado, seguramente".

Pero él la quiso tranquilizar: “Me puse hielo y crema igual”. Las quejas continuaron: “Se va a jugar a la pelota y mirá como llega hecho pelota”, indicó divertida Daniela. “Pero vine y te cociné”, le contestó Thiago.

El malogrado futbolista también compartió la historia en su cuenta de Instagram. Y él, en el posteo, remarcó: “Metí dos goles por lo menos”.