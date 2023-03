"No voy a tener más novia": Fede Bal le cerró las puertas al amor

Todo parece indicar que el noviazgo para Federico Bal llegó a su fin. De acuerdo a una declaración que le habría dicho a Ángel de Brito, el artista aseguró que ya no quiere tener más novia.

"Él reconoce que metió la pata, pero se la banca y admite que ya le pasó muchas veces. No son palabras textuales, pero me dijo más o menos que es un poco su esencia. Lo que me dijo es que no va a tener más novias. No quiere poliamor porque no se banca que su novia esté con otro. Entonces, va a tener relaciones libres", sentenció Ángel.

Carmen Barbieri le dio un contundente consejo a su hijo en Mañanisima tras la escandalosa separación de Sofía.

“Soy la mamá de un hombre que repite el mismo error con las mujeres a las cuales ama, porque yo sé que las ama, pero bueno él se está analizando”, comenzó diciendo.

Así, la conductora continuó: “Está muy tranquilo, contento, está tratándose para algún día poder tener una pareja, porque hoy por hoy se tiene que tomar este tiempo para él”.

“Tiene que ver si realmente puede hacer pareja, Fede no tiene que tener novia por un tiempo porque después lastima a la otra persona que se enamora”, reflexionó.