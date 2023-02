Fede Bal rompió el silenció, dijo que está en "su peor momento" y recordó a su papá: "Me veo reflejado en él"

Federico Bal rompió el silencio y habló sobre el escándalo con su expareja, Sofía Aldrey, de quien se separó tras sus reiteradas infidelidades, y se sinceró sobre la influencia de su padre, Santiago Bal.

Bal habló con Herederos, sección de Telefe Noticias, e hizo significativas declaraciones. “Estoy laboralmente en, creo, mi mejor momento. Emocionalmente, quizás en el peor”, inició.

“Me crié en la noche. En lugares del ambiente artístico. No conozco otra cosa. uve una crianza creo que bastante buena. En este momento súper criticable tal vez, la gente puede decir cómo salí así o algo por todo lo que ven en la tele, pero creo que hay cosas que cambiaría de mi crianza y hay otras que haría exactamente igual porque estoy sumamente orgulloso de los papás que tuve, que tengo, de mi vieja que es una reina”, agregó.

“Yo dije que de mis viejos aprendí de lo bueno y de lo malo, de no querer repetir historias. Pero hoy en día siento que en algunas caigo igual, y que en otras hago la diferencia”, añadió.

“Lo que heredé de mi viejo son las ganas de crecer en la profesión, no aburrir. En lo personal... muchas mujeres hablan de mi papá como un tipo encantador, y no solo las mujeres, los hombres también. Eso trasciende la sexualidad, habla de lo anfitrión que era, y ahí me veo reflejado en él”, siguió.

“Soy mucho más que lo que se dice de mí, siento que tendrían que conocerme para opinar de mí. Pero bueno... si les rinde y les interesa. Así es el periodismo y los chimentos”, concluyó.