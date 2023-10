"No se asusten": La contundente decisión que tomó Evangelina Anderson para cambiar su vida

Evangelina Anderson se instaló en Argentina hace casi un año y decidió acompañar a Martín Demichelis en su nuevo desafío como entrenador.

La modelo apostó a la renovación y en los últimas días reveló un cambio muy significativo en su vida, sorprendiendo a sus seguidores con una contundente decisión.

Desde sus historias de Instagram, Evangelina señaló que decidió borrarse dos de sus tatuajes más característicos. “Si les da impresión, pasen de largo esta Historia”, advirtió la modelo a los impresionables, ya que recién se encuentra en la cuarta sesión de un tratamiento de láser que requiere de seis sesiones.

“¿Vieron que les conté que me estoy sacando los tatuajes? Son seis sesiones, ya voy por la cuarta. Me acabo de sacar la venda. ¿Y quieren ver cómo está quedando? No se asusten, eh. Charan…”, expresó la modelo mientras mostraba a cámara su dedo meñique, donde tenía un corazón. También borró el dibujo de tres aves que simbolizaban a los hijos que comparte con Martín Demichelis, Martín Bastián, Lola.