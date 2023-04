"No puedo olvidarte": El mensaje de Rusherking a la China Suárez en medio de un "romance" con Miss Uruguay

La China Suárez y Rusherking fueron una de las parejas más polémicas y queridas de Argentina. Sin embargo, tras la separación, todo lo que realizan y publican a través de sus redes sociales, genera revuelo.

En esta ocasión, el cantante compartió este fin de semana es un ejemplo de esto. Subió un video en el que aparece simulando que canta un tema de Drake, cuya letra es una señal directa a su expareja de que le es difícil lidiar con la separación. “No puedo olvidarte”, entona una parte de una estrofa.

La canción de Drake llamada “Hold On, We’re Going Home” habla, nada más ni nada menos, que de un desamor. Es parte del disco Nothing Was the Same, que el artista canadiense sacó en 2013 y en la que describe una relación romántica, que terminó o al menos está en suspenso, y en la que ambos siempre se siguen amando.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Tengo mis ojos puestos en vos. Sos todo lo que puedo ver. Quiero tu amor caliente y con emoción sin fin. No puedo olvidarte. Dejaste tu marca en mí”, asegura la letra de la canción, que trajo a la memoria Rusherking.

Esto generó rumores de romance que fueron descartados rápidamente. En las últimas horas el trapero fue involucrado con una modelo uruguaya: Tatiana Luna.

La información trascendió en Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece. "Sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya, una Miss Uruguay. Ahí lo podemos ver", señalaron los socios mientras mostraban las imágenes que evidencia este encuentro.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

No obstante, él salió a desmentirlo rotundamente en Twitter. "Ahora me saco una foto y tengo novia nueva. Che, qué fantasmas estos locos", declaró en la red social.

"No dejan de decir estupideces nunca". Así el joven cantante echó por tierra los rumores que lo vinculaban con la Miss Mundo.