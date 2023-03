"No estoy borracha": Karina "La Princesita" sorprendió y les pidió a sus fans que no vayan a su show

Karina “La Princesita” se presentará el próximo 15 de abril en el Teatro Ópera, que será un show diferente al que tiene acostumbrado a sus seguidores. En este sentido, la cantante llevará a cabo un concierto donde repasará gran parte de su carrera, en especial, las primeras canciones que la hicieron saltar a la fama.

Sin embargo, a la hora de “promocionar” su show, sorprendió al pedirle al público general que no vaya a su próximo show, haciendo hincapié en que no va a cantar los temas que esperan, los más populares.

“No vayan. Es un show muy especial solo para seguidores muy fieles de la primera etapa. En el Ópera quieren que sume fecha pero dije que no, que es solo para los más leales. No voy a cantar 'Corazón mentiroso' ni nada de lo que quieren escuchar…”, indicó.

“Soy fiel a lo que siento, no vengan porque se van a aburrir”, siguió Karina, ante la mirada atónita de todos los que se encontraban en el programa con ella. El conductor interrumpió el discurso de La Princesita y acotó: “Yo no conozco esas canciones y me da intriga, quiero ir”.

Sin embargo, la cantante tropical respondió: “Dura como cinco horas, los que no conocen mis primeros temas se van a aburrir”. “Es un concierto para los leales, los que me siguen desde que empecé”.

“No voy a cantar ni Corazón Mentiroso, ni Fuera, ni nada de lo que quieren oír” dijo Karina. Los comentarios de La Princesita generaron una revolución en las redes, donde criticaron fuertemente la actitud de la cantante.

Pero no todo quedó ahí. Es que tras la viralización de sus dichos, redobló la apuesta y a través de sus redes sociales, volvió a hablar del tema. “Soy franca y no vendo buzones”, disparó. “No estoy desesperada por vender entradas con engaños”, cerró.