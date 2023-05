"Me llama la atención": Camila Lattanzio reveló que varios futbolistas de la Selección intentaron conquistarla

El programa de televisión "Gran Hermano 2022" ha tenido un gran impacto en la vida de la mayoría de los participantes de esta temporada, quienes no han parado de recibir ofertas laborales y generar todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

Recientemente, ha sido Camila Lattanzio quien ha causado revuelo en las redes sociales al confesar que "varios" futbolistas de la Selección argentina se han puesto en contacto con ella.

Así lo dio a conocer en El show de Ulises Jaitt (Radio XLFM), donde también señaló que puede estar con alguien pero “sin compromiso”.

“Tener una relación conlleva tiempo y eso es lo que más me falta”, dijo la cantante en el programa radial y expresó que está muy enfocada con su presente laboral, ya que tiene la mente puesta en su trabajo y las oportunidades que le surgieron luego de salir de la casa más famosa del país.

“Me escribieron varios futbolistas, pero bien”. Sobre este tema, el conductor quiso saber de cuáles equipos eran esos jugadores. “San Lorenzo, algunos clubes... Y no se sabe, lo mantenemos en secreto. De la Selección más que nada”, respondió ella.

Sin embargo, al ser consultada por si algún integrante de la Scaloneta se contactó con ella, Camila contestó: “No, no no... No se dice más nada”. “Yo estoy enfocada en lo mío y lo otro es solamente un paso, obviamente sí me llama la atención”, dijo también sobre la posibilidad de estar en pareja con alguien.

En esa misma línea, Lattanzio explicó que su presente laboral no le permite dedicarle tiempo a una relación amorosa. “Este año se viene full soltera. Se puede estar con alguien pero nada oficial, sin compromiso. Tengo la libido puesta en el laburo”, señaló.