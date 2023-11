"Me discriminaron": Cinthia Fernández subió videos "hot" y explotó de bronca porque la censuraron

Cinthia Fernández explotó de bronca el pasado martes luego de sufrir un inconveniente con su cuenta de Instagram. La modelo padeció una particular penalización por parte de la red social por publicar “material inapropiado”.

“No lo puedo creer. Me levanté y tenía una notificación de Instagram en donde me decían que no iban a difundir mi cuenta porque había publicado material inapropiado”, inició a través de dicha red social.

“Yo dije ‘exceso de trasero’. Cuando entro a ver lo que consideraban ‘material inapropiado’ era la promoción de la nueva temporada de mis bikinis y el lanzamiento que vendrá para el Día de la Madre en mi cápsula de maquillaje”, agregó.

“Me sentí totalmente discriminada, ¿porque tengo un cuerpo llamativo no puedo promocionar bikinis? ¿Cómo sería la onda? Lo que pasa es que hay una manga de resentidas, porque las peores son las mujeres, no creo que los pajerlis de los hombres lo hagan, que denunciaron los videos de bikinis que subí”, remarcó totalmente enojada.

“Yo a la playa vestida no voy, ya pasé la época de Emiratos Árabes. Me parece que tengo todo el derecho del mundo en sacarme una foto en bikini, mostrarla y lanzar mi cápsula”, siguió, y remarcó las desagradables situaciones que vive con los mensajes que le llegan: “Sin contar que por privado me mandan fotos de chorgas sin parar y nadie penaliza nada... ¿vos me podés mandar eso y yo no puedo promocionar mis bikinis? ¿Cómo es don Instagram?”.

Además, adelantó que iniciará acciones legales contra la app: “Estoy a nada de iniciar un juicio de discriminación, porque yo me siento discriminada. Porque una manga de resentidos denuncia una publicación donde yo promociono mi cápsula de bikinis y que Instagram considere eso una obscenidad es una locura”.

“¿Por qué no revisan las publicaciones con una persona en vez de con un robot? Controlen a los señores que mandan fotos desubicadas, porque eso sí va contra las normas de Instagram y pasa todo el tiempo...”, cerró.