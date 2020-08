"Me da vergüenza", Nati Jota habló del romance de su “amiga” Ivana Nadal con su ex, Bruno Siri

BUENOS AIRES (ADNSUR) - Nati Jota, no pudo ocultar sus sentimientos al ver al aire en LAM las imágenes de su amiga hablando de la relación que mantiene con el ex de Nati.

"Me parece bien lo que dice", dijo Jota sin poder disimular la decepción ni los ojos brillosos.

El conductor intervino ante la respuesta: "Te parece bien, pero no tenés cara como de bien. Te digo mi sensación, Nati, no te conozco mucho. Te veo caretear la situación, que no te bancás lo que pasó, pero estás poniendo un poco de calma".

"No me agrada ni me simpatiza que los bardeen a ellos. No busco eso. Entiendo lo que les pasó. Yo así como me enamoré re intensamente. Celebro el amor, me parece algo hermoso. si están enamorados, aguante", aclaró la influencer.

Nati explicó que "sí me parece que hay un montón de cosas. Me lo contás un viernes y ya el domingo subís una foto y el lunes tres fotos más".

"Cuando hablé con él yo le expresé que me daba un poco de cosa. Hay cosas que me parecen evitables, pero si están tan enamorados, están tan orgullosos y le quieren mostrar al mundo de que se aman, está bien", agregó Jota.

De Brito reflexionó que Ivana Nadal y Bruno Siri "no están teniendo en cuenta de que te joden a vos".

"A mí lo que me da fiaca, de verdad te digo, es que este año me van a decir toda la vida lo mismo... Ayer tuiteé que no encontraba el control remoto y me contestaron que le preguntara a Ivana Nadal. Me da fiaca que algo ajeno, que nada que ver conmigo", concluyo la influencer.

En el video, Ivana Nadal se refirió a su relación con Nati Jota: "Para todos que tienen tantas dudas de mi supuesta amistad con Nati. No somos amigas, nunca lo fuimos. Somos compañeras de trabajo, que ni siquiera trabajamos juntas. Las veces que nos vimos en la vida son contadas con una mano. La foto que usan para decir que somos amigas la sacó mi productora para mi programa Juegan ellas. Le hice una entrevista, la pueden ver si quieren y fue todo laboral. Estaba todo previamente hablado. Nati sabía todo, ya lo habíamos hablado. Calmensé y usen sus vidas para cosas productivas. Todo lo que están escribiendo con odio y con tanta cizaña, a ver si yo me siento un poquito peor es para que ustedes se sientan un poco mejor. Me da pena por ustedes”.