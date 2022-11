A partir de una conversación de la que las integrantes de “Mañanísima” tuvieron acceso, se conoció que la mediática hablaba con un amigo sobre un “tratamiento odontológico” y le adelantaba que “le iba a hacer toda la dentadura” a Elías Valenzuela (L-Gante).

“Wanda le dijo a un amigo, y estas palabras son textuales: ‘yo le voy a hacer toda la dentadura, me gusta así como es’, en referencia al cantante L-Gante. Que le gusta su personalidad y que le va a hacer todo”, comentó la panelista Estefi Berardi.

“Y tiene una sonrisa hermosa, pero él se puso un diente de oro. Puede tener el diente de oro, porque lo tiene la Cardone, pero más parejo”, opinó Carmen Barbieri.

“¿Alguna vez le pagaste la dentadura a alguien?”, quiso saber Berardi. “Si querés que te cuente las cosas que pagué, mejor no cuento. He pagado viajes, la vida… tratamientos, operaciones, cenas… He pagado el alquiler de (Jorge) Porcel, yo vivía con Porcel y el alquiler lo pagaba yo”, cerró Carmen.