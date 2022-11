A fines de septiembre, Wanda Nara había anunciado el fin de su matrimonio con Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella y varios meses después de atravesar una fuerte crisis, cuando la China Suárez fue la tercera en discordia.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó a través de un comunicado.

Volvió el amor: Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi en las redes sociales

Al poco tiempo, en su paso por Buenos Aires para cumplir con varios trabajos y mientras el jugador se instalaba en su nuevo club en Turquía. La mediática comenzó a mostrarse con L-Gante, a quien contrató para que fuera el modelo de su marca deportiva.

Y según trascendió, entre reunión y reunión habría surgido más que una amistad y él hasta le compuso una canción, a la que llamó “El último romántico”, donde ella participó en un video clip con escenas románticas.

Sin embargo, todo eso habría quedado atrás. Es que Mauro Icardi confirmó oficialmente este jueves que se reconcilió con la madre de sus hijas tras un viaje a las Islas Maldivas.

Wanda Nara dijo porqué se separó de Mauro Icardi y apuntó contra la China Suárez

“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda”, escribió enamorado y junto a una foto con su esposa.

Entre muchos de los comentarios que lo felicitaron por apostar nuevamente al amor, hubo también otra mayoría de sus seguidores que fueron lapidarios.

“Esta sería como la sexta temporada”, “Sos un boludo”, Como te gusta sufrir”, “Más que una película romántica son una de terror”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron, según publica TN.