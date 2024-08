¿Le hizo brujería?: Aseguran que Milett Figueroa le hizo un "amarre" a Tinelli y se desató el escándalo

Este pasado miércoles, un famoso periodista aseguró que hay una explicación extra sentimental para el vínculo amoroso que mantienen Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, su novia.

Se trata de Ángel de Brito, quien remarcó de estar convencido de que la artista de nacionalidad peruana le hizo una brujería al presentador para que la relación entre ellos continúe hasta la actualidad.

En su programa LAM, el conductor fue categórico al afirmar que "No necesito trabajar acostándome con nadie, no me acomodan así a dedo. No hago brujerías como la madre (de Milett), no hago amarres. A Marcelo lo tiene bien amarrado de los pelos".

Estas declaraciones apuntan a insinuar que, en el entorno de Milett, se practicaría "brujería" para "sellar" su noviazgo con Tinelli.

Previamente, de Brito había puesto en duda los verdaderos sentimientos de Figueroa hacia el presentador, al asegurar que "no está enamorada de Tinelli, lo está usando para ser famosa".

Estas afirmaciones generaron revuelo entre los seguidores del periodista, quien luego admitió en redes sociales que le parece que Milett "es falsa y no le ve la gracia", considerándola "solo una mujer bonita".