Tras su regresó al país, Jorge Rial visitó a sus compañeros de Radio 10, luego de haber estado internado en grave estado tras sufrir un infarto mientras se encontraba de viaje en Colombia.

"Estuve muerto durante 10 minutos", reveló Rial, asegurando que “la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido y amable. Lo que duele es el dolor que dejas. Pero ese momento es absolutamente glorioso, reconfortante. Te atrae, te absorbe, te llama”, relató.

"Aún estoy tratando de reconstruir todo, fue una situación extrema que nadie espera que suceda y que me afectó profundamente, primero físicamente y luego mentalmente, destrozando mi cabeza en mil pedazos", explicó el periodista.

"Nadie está preparado para morir, y literalmente así fue. En mi historial clínico dice 'muerte súbita'. Estuve muerto aproximadamente 10 minutos. Me reanimaron durante varios minutos, recibí tres descargas eléctricas y me golpearon para que no me fuera", explicó.

"Aún no lo puedo creer, lo cuento y siento como si estuviera hablando de otra persona. Fue terrible. Tuve mucha suerte. Me morí en esa cama".

El periodista incluso bromeó al respecto: "Terminé convirtiéndome en una especie de atracción en la UCI, 'el tipo que volvió de la muerte'".

También compartió que escuchó la voz de su nieto durante el proceso de reanimación. "Escuché a Fran, mientras intentaban despertarme, era la voz de mi nieto diciéndome 'dale tata, dale'. Lo escuchaba y me desesperaba".

"No perdí el miedo a la muerte, pero ahora tengo una perspectiva completamente diferente. Me di cuenta de que no es tan aterrador. Es una transición absoluta. Es una sensación reconfortante de calidez".