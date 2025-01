Esta semana se viralizó una fotografía de la hija de un exfutbolista de la Selección Argentina y con pasado en Boca Juniors.

Se trata de Chiara Mancuso, hija del reconocido Alejandro, quien es una de las grandes protagonista de Gran Hermano 2024/25.

Vale remarcar que en su presentación, la mujer de 30 años indicó que se destaca como "modelo y promotora" y que también tuvo experiencias en "actuación y baile".

"Me encantan los jugadores, no me duran mucho los novios porque soy muy fogosa, necesito cambiar", reconocíó sobre su preferencia por los hombres futbolistas.

Lo concreto es que un usuario en la red social X @iconomart_ mostró la imagen del pasado de Chiara Mancuso y su aspecto totalmente cambiado y se volvió viral en las redes.

“Chiara antes y después. Irreconocible #Gran Hermano”, describió con la imagen del antes y el después que sorprendió a todos los fanáticos del reality.