El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, y su ex compañera de la casa, Julieta Poggio viajaron a Bariloche, Río Negro, para disfrutar unos días al pie de la montaña.

Sus seguidores detectaron en las redes sociales que ambos viajaron al sur para descansar unos días en la nieve.

Aunque cada uno viajó con otra persona -en el caso de Juli, con su hermana mayor Camila, y en el de Marcos con un amigo-, los jóvenes fueron invitados para hacer presencias en diferentes boliches de la ciudad.

Según dejaron plasmado en publicaciones e historias en sus redes sociales, ambos disfrutaron este viernes de la nieve en el Cerro Catedral y se estima que estarán en Bariloche durante todo el fin de semana.

¿Qué pasa entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio?

A poco de ponerle punto final a su noviazgo con Lucca Bardelli, los rumores sobre un posible romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio (quienes se conocieron en Gran Hermano 2022) comenzaron a sonar con fuerza. Y en este cierre de semana, Yanina Latorre confirmó esta relación en LAM.

“Julieta cortó con Lucas no el día que lo blanquearon, fue hace más tiempo, pero el exnovio no estaba del todo convencido y creo que ella también encontró otra ida y otro mundo”, comenzó diciendo la angelita en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

“Para mí, esto es opinión personal, siempre hubo tensión sexual entre Julieta y Marcos, pero siempre fueron muy respetuosos. Parece que entre ellos no había nada porque él no daba el primer paso y un productor de Telefe, más precisamente de GH, que los quiere mucho a los dos, les dijo ‘¿por qué no van y se encuentran solos?’, y ahí les dio la llave de un departamento en Palermo”, agregó.

Y cerró, segura de su información y sin importarle que la desmientan: “Se encontraron solos y se ve que algunos vestigios dejaron porque garch… dos veces. Después, no sé si ella o él, les pidió de nuevo la llave porque les gustó el encuentro. ¡Pero mirá lo que son estos dos chicos! Estuvieron 6 meses mirándose y calentándose el uno al otro, ¿sabés lo que fue ese encuentro? Me encanta esta pareja”.