"Hasta acá llegué": Kike Teruel explotó y contó por qué se va de Los Nocheros

Fin de una etapa. Kike Teruel es uno de los integrantes del grupo Los Nocheros, anunció que se retirará de la histórica banda y hará su último show el próximo viernes 30 de junio en el estadio Movistar Arena.

En este sentido, la icónica banda despedirá a uno de sus miembros históricos, que decidió dar un paso al costado y lo anunció a través de sus redes sociales tiempo atrás. Ahora, decidió contar la verdadera razón de su adiós.

Entrevistado por el programa Informate en la noche de Salta, el icónico Kike dio más detalles de su adiós a Los Nocheros y dejó entrever que otras son sus prioridades de aquí en más. "Si dejé Los Nocheros es porque estoy buscando la tranquilidad, la paz, después de 37 años", manifestó el cantante.

"Me retiro porque al folclore hay que pelearlo mucho para que se le dé lugar por el género. No es que me desanimé, sino que dije hasta acá llegué y busco depender sólo de mí", lamentó.

"Mi decisión de irme de Los Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar ya está concluida. Cumplí todos mis sueños y mis objetivos", remarcó el artista.

Teruel insistió en que está satisfecho con su carrera y agradeció a sus afectos: "Alcancé todo lo que se puede lograr artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien".

"Es simplemente dar un paso al costado para que mi persona busque su otra misión. Mi voz y mi corazón musical queda y muere en Nocheros", concluyó el salteño.