¿Fin del amor?: Lizy Tagliani rompió el silencio y habló sobre los rumores de separación con Sebastián Nebot

En estos últimos días comenzó a esparcirse el rumor de que Lizy Tagliani y el mendocino Sebastián Nebot se encuentran separados. La pareja contrajo matrimonio en el mes de marzo, luego de un año de relación, y las alarmas se encendieron en la farándula con esta supuesta novedad.

En medio de todo este rumor, Lizy Tagliani decidió romper el silencio en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y explicar su actual situación amorosa con Nebot. Santiago Sposato le consultó a la conductora de Got Talent si eran ciertos los rumores que circulaban, y ella le contestó bromeando.

"Estamos separados, pero él sale con Paul ahora", replicó Tagliani señalando a un amigo de la pareja entre risas. Luego, la humorista se tomó en serio el tema y desmintió la supuesta crisis de pareja.

"No, no pasó nada" fue la respuesta que dio la actriz. "¿Les molesta cuando abren los portales, que la gente los llame para preguntarles?", preguntó Sposato, a lo que Lizy contestó: "No, a mí no. Él se enteró al otro día porque estábamos sin señal". "Un poco te molesta" dijo Sebastián Nebot.

Por otro lado, la conductora habló sobre la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realizó el pasado sábado 4 de noviembre en Buenos Aires. "La pasé bien. Estuve ahí, la pasé genial. A mí me gusta la calle, no voy a las carrozas y eso, me gusta ver las carrozas", expresó Lizy Tagliani.

La actriz explicó las razones por las cual no le gusta ser parte de las carrozas de la marcha: "A mí, primero, no me gusta que me paseen como un hámster. Y después, otra cosa que me gusta, es que digo 'si es una marcha por igualdad, es el momento para que todos estemos en igualdad de condiciones'".