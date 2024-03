En las últimas semanas trascendió un fuerte rumor de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tras estar varios días sin compartir contenido juntos en las redes sociales.

Frente a esta situación, Ángel de Brito le puso fin a las especulaciones y acudió directamente contra el conductor del Bailando para verificar la información.

“Había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milet, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo enseguida”, comenzó diciendo el presentador en LAM.

Tinelli publicó una particular foto que generó expectativas sobre su futuro televisivo: "¿Volvemos?"

Aunque se puso en contacto con Tinelli y él negó los rumores, desde el ciclo enviaron a un cronista a un evento en el que estaba el conductor para que insistiera con la pregunta. “Viniste solo hoy. En el piso estaban hablando de si te separaste o no”, disparó el notero. Molesto por la consulta, Marcelo explicó: “Me preguntó Ángel hace un ratito. Le dije que no. Entonces no entiendo por qué”.