El peor momento de Agostina: se separó de su novia tras salir de Gran Hermano por un escandaloso motivo

El pasado lunes por la madrugada, Agostina Spinelli abandonó de forma voluntaria la casa de Gran Hermano tras denunciar una presunta amenaza de muerte por parte de Juliana “Furia” Scaglione.

Con el correr de los días y el impacto del “afuera”, la exparticipante reveló este viernes que terminó su relación de cuatro años con su novia y ahora explicó los motivos.

La “Poli” visitó el programa A la Barbarossa (Telefe), donde le consultaron si le parecía atractivo Nacho Castañares, ante lo cual intervino Pía Shaw para evitar un mal trago: “Se acaba de separar de su novia”. Así como la ex GH, Romina Uhrig, agregó en esa misma sintonía: "Se acaba de separar, déjenla tranquila, por favor".

Agostina reveló que hará cuando Furia salga de Gran Hermano y lanzó una inesperada confesión

Sin embargo, Agostina habló de su ruptura y sorprendió a todos. “No soportó que estuviera ahí (en Gran Hermano), la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron”, dijo sobre las razones por las que optó por dejar a su ahora ex.

A “La Poli” no le afectó demasiado el fin de su noviazgo, dado que Nancy Pazos le dijo: “Estás de duelo”, a lo que ella respondió: “¡No! ¿Qué duelo?”.

“¿Estás contenta?”, le preguntó Georgina. “Sí”, acotó Agostina. Mientras que Romina no tuvo filtros y le hizo una picante propuesta. “Estamos las dos separadas, así que vamos a salir de joda”, cerró.