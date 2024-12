La hija de Yuyito González rompió el silencio sobre la relación de su mamá y Milei. Brenda Di Aloy sorprendió a todos al hablar tras los crecientes rumores de separación entre la conductora y el presidente de la Nación.

La joven, que participa del programa “Cantando 2024”, fue consultada por Florencia Peña sobre el vínculo entre su madre y Milei, tras las versiones que circularon sobre el fin del romance.

En este sentido, Di Aloy no esquivó la pregunta y sorprendió a todos. “Desconozco muy bien lo que pasa. Sé que están juntos, estuvo también en la cadena nacional, me enteré en mi streaming. Yo la veo muy contenta a mi mamá. Estimo que están juntos”, aseguró. De esta manera, dio a entender que su madre no habló nada con ella y que la ve feliz en su relación.

El Gobierno echó a Florencia Misraghi, la ex titular de la AFIP

Por su parte, Peña señaló en forma irónica: “Yo leí que Yuyito había dicho que Milei estaba más enamorado de la hermana”. Mientras que la joven volvió a remarcar que estaba ajena a la situación.

“Es el primer novio que tiene después de que mi papá se separó, cuando yo tenía cuatro años. Nunca le conocí un novio; desconozco si me contaría si se separa o no”, señaló Di Aloy.

“Yo los vi juntos; la veo feliz. Mi mamá sube historias desmintiendo todo esto, a no darle bolilla a las fake news”, concluyó.

El líder de Los Monos amenazó de muerte a Patricia Bullrich: "a los tiros en la puerta de su casa"

Con información de Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR